Kaza, Altınözü ilçesine bağlı Kurtmezraası Mahallesi'nde meydana geldi. İki otomobilin çarpıştığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Bölgeye kısa sürede ulaşan ekipler, araçlarda yaralanan 6 kişiyi bulundukları yerden çıkararak sağlık görevlilerine teslim etti. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazanın nedeninin belirlenmesi amacıyla ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı.