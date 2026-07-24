Kaza, Altınözü ilçesine bağlı Kurtmezraası Mahallesi'nde meydana geldi. İki otomobilin çarpıştığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Hatay'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Resim : 1

Bölgeye kısa sürede ulaşan ekipler, araçlarda yaralanan 6 kişiyi bulundukları yerden çıkararak sağlık görevlilerine teslim etti. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hatay'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Resim : 2

Kazanın nedeninin belirlenmesi amacıyla ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

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