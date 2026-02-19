Meteorolojinin şiddetli yağış ve fırtına uyarısında bulunduğu Hatay’da yağışlı hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Dörtyol ilçesinde etkili olan şiddetli yağışların ardından Beşikgöl yolunda heyelan meydana geldi.

Yaşanan toprak kayması sonucu bir vatandaşın evi ve aracı zarar görürken, bölgede ulaşımda da aksamalar yaşandı.

Dörtyol Belediye Başkanı Bahadır Amaç ve belediye ekipleri bölgede çalışma yaparak güvenlik önlemi aldı.

Fen İşleri Müdürlüğü ve ilgili birimlerin koordineli şekilde çalıştığını vurgulayan Amaç, yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü kaydetti. Yetkililer, vatandaşlardan riskli bölgelerde dikkatli olmalarını ve resmi uyarıları yakından takip etmelerini istedi.

Şiddetli yağışın önümüzdeki günlerde de etkisini hissettirmeye devam etmesi bekleniyor.