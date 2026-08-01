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Kaynak: İHA

Edinilen bilgilere göre acı olay, Antakya ilçesine bağlı Ürgenpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Bölgede sürdürülen altyapı kazı çalışmaları esnasında henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden toprak kayması yaşandı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Kaymanın etkisiyle oluşan göçükte bir işçi toprak yığınlarının altında kaldı. Çevredekilerin ve mesai arkadaşlarının durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye kısa sürede AFAD, İtfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İtfaiye ve AFAD ekiplerinin hızlı ve titiz çalışmaları sonucunda toprak altında kalan talihsiz işçiye ulaşıldı. Yoğun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden çıkarılan işçi sağlık ekiplerine teslim edildi. Ancak sağlık görevlilerinin yaptığı ilk kontrollerde, işçinin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olayla ilgili olarak güvenlik güçleri tarafından geniş çaplı inceleme ve soruşturma başlatıldı.