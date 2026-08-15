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Kaynak: İHA

Türkiye'nin en güney ucu olan Hatay, göçmen kuşların geçiş rotasında önemli bir durak olma özelliğini sürdürüyor.

Yaz mevsimini Anadolu, Avrupa ve Balkanlar’daki üreme alanlarında tamamlayarak yavrularını büyüten leylekler, Afrika kıtasına doğru sonbahar yolculuklarına başladı. Bu kapsamda Arsuz ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesi’nde yerleşim alanlarına ve evlere oldukça yakın bir mesafede uçan yüzlerce leylek, kentte adeta görsel bir şölen sundu.

Akdeniz sahil şeridinde alçaktan süzülerek gökyüzünü kaplayan leylek sürüsü, mahalle sakinlerine unutulmaz anlar yaşattı. O anları cep telefonlarıyla ölümsüzleştiren vatandaşların paylaştığı görüntüler, kısa sürede sosyal mecra kullanıcılarının yoğun ilgisini çekti.

Göç anına tanıklık eden mahalle sakinlerinden Fevziye Arslan, hissettiklerini şu sözlerle dile getirdi:

"Komşular 'Leylekler gelmiş' diye çağırdı. Gerçekten çok hoş, çok güzel bir manzara. Bu sene bayağı çok gelmişler. Her sene buradan geçmelerinden gerçekten mutlu oluyoruz."

Tarihi göç hareketliliğinin ağustos ayı ortalarından eylül ayının ortalarına kadar Hatay semalarında yoğun bir şekilde devam edeceğini öngörülüyor.