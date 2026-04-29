Afrika-Avrasya göç rotasının en kritik duraklarından biri olan Hatay, bu yıl göç yolundaki leylekler için güvenli bir liman olamadı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şube Müdürlüğü’nün verilerine göre, sadece son iki ay içerisinde 53 leylek yasa dışı avcılar tarafından tüfekle vurularak yaralandı.

Tüfekle vurulan leylekler, koruma altına alındı. Yaralı kuşlar, ilk müdahalelerinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek tedavi sürecine alındı.

"DOĞAL ZENGİNLİKLERİMİZİ KAYBEDİYORUZ"

Bölgede aktif çalışmalar yürüten kuş gözlemcisi Erol Yüksek, karşılaştıkları manzara karşısında isyan etti. Yasa dışı avcılığın doğaya verdiği telafi edilemez zararlara dikkat çeken Yüksek, "Kumsalda kanadı ve bacağı parçalanmış leylek bulduk. Kendini bilmez kişiler gökyüzünde süzülen her şeye ateş ediyor. Yeterli önlemler alınmazsa bu eşsiz doğal zenginliğimizi kaybedeceğiz" dedi.