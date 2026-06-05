Hatay’ın Dörtyol ilçesinde Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güvenli gıda tüketimi için Kuzuculu Mahallesi’nde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Ruhsatsız faaliyet gösteren ve mevzuata aykırı ürün satan işletmeler tespit edilerek gerekli işlemler başlatıldı.

SKT HİLESİ ŞAŞIRTTI

Denetimlerde bir işletmede son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin tarih kısımlarının siyah bantla kapatıldığı ortaya çıktı. İşletme sahibinin savunması ise dikkat çekti: "Bunu yanlış getirmişler"

MÜHÜRLEME İŞLEMİ

Tespitlerin ardından mevzuata aykırı faaliyet gösteren işletmeler hakkında tutanak tutuldu ve işletmeler mühürlendi. Denetimlerde biri yabancı uyruklu şahsa ait işletme hakkında da işlem yapıldı.

PATLAYICI MADDE TESPİTİ

Başka bir işletmede ise çok sayıda patlayıcı madde ele geçirildi. Zabıta Müdürü Ali Avan duruma tepki gösterdi ve şu ifadeleri kullandı:

"Ben girişte patlayıcı madde var mı dedim ve sen yok dedin. Çocuklar bunları alıp ellerinde patlatıyorlar, biz buna müsaade edemeyiz. Bu ürünlerin son kullanım tarihlerinin üzerinden bir yıl geçmiş, hileyle üstü boyanmış. Böyle bir düzenbazlığı ben kabul edemiyorum. Üstünü karartma yapmışlar, ben bunu nasıl kabul edeyim. Bunu yanlış getirmemişler, bunu göz göre göre almışsınız. Son kullanma tarihinin üzerini kapatmışlar, alttaki süre daha da eski. 2024'ten 2025'e almışlar ve o tarihte geçmiş, üstünü boyamışlar. Bunu kabul etmeyeceğiz, mühürü vurup kapatıyoruz. İyi taktik, ben beğendim bu yöntemi. Son kullanma tarihi geçmiş ürünlere bandaj kullanalım, vatandaş siyah karartıdan görmesin ve gelsin alsın"

BELEDİYE BAŞKANI AÇIKLAMASI

Dörtyol Belediye Başkanı Bahadır Amaç ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti.