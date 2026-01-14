Hatay’da Kırıkhan-Reyhanlı yolu Karasu Köprüsü mevkiinde otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs yan yatarken, araçlarda bulunan 7 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.