Hatay’da Kırıkhan-Reyhanlı yolu Karasu Köprüsü mevkiinde otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs yan yatarken, araçlarda bulunan 7 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Hatay’da feci kaza: Otomobil ile minibüs çarpıştı, 1 ölü 6 yaralı
Kaynak: İHA