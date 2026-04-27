Hatay'da etkili olan dolu yağışı, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodla uyarı verdiği kentte dün kısa süreli dolu yağışı etkili oldu. Aniden bastıran erik büyüklüğünde dolu taneleri nedeniyle bazı sokaklar beyaza büründü. Dolu tanelerinin kendilerine isabet etmesiyle zor anlar yaşayan vatandaşlar, kapalı alanlara girerek korundu. Yağış, bir süre sonra etkisini yitirdi.