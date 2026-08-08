Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Olay, Çekmece Mahallesi’nde doğalgaz hattının yol güzergahından ve bir binanın bahçesinden geçen bölümünde meydana geldi. Sızıntının ardından boru çevresinde alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ile doğalgaz dağıtım şirketine bağlı personel sevk edildi.

Yangının bulunduğu noktada çalışma başlatan itfaiye ekipleri, alevlerin çevredeki alanlara ulaşmasını önlemek amacıyla soğutma yaptı. Kısa sürede kontrol altına alınan alevler tamamen söndürülürken, doğalgaz ekipleri çevrede güvenlik tedbirleri uygulayarak hatta oluşan arızayı giderdi.