Kaynak: Haber Merkezi

Hatay / Mehmet Burğaç / Yeniçağ



Hatay’da afet sonrası barınma ve mülkiyet mücadelesinde idari ve hukuki tartışmalar yeniden tırmanıyor. Hissedarlı taşınmazlarda yaşanan yetki karmaşası ve idari kararlar nedeniyle çok sayıda depremzedenin hak sahipliği sistem üzerinde sonlandırılma riskiyle karşı karşıya kalırken,Afet Hukuku Uzmanı Av. İbrahim Göçmen depremzedelere çağrıda bulundu: “Hak sahipliği durumunuzu derhal yazılı sorgulayın ve yasal haklarınızın takipçisi olun.”

6 Şubat felaketinin ardından Hatay’da inşa ve ihya çalışmaları devam ederken, idari süreçler ve mevzuat uyumsuzlukları mülk sahiplerinin karşısına yeni engeller çıkarmaya devam ediyor. Son dönemde kentte en çok konuşulan başlıklar arasında yer alan konut ve işyeri hak sahipliği iptalleri, taşınmazını henüz teslim alamamış yurttaşlar arasında mağduriyet kaygılarını artırdı.

Mülkiyet Çıkmazı: Hissedarlar Bölündü, Haklar Askıda Kaldı

Saha verilerine ve bölgede yaşanan iddialara göre krizin ana odak noktasını hissedarlı gayrimenkuller oluşturuyor. Deprem sonrası taşınmazlarını kendi imkanlarıyla yerinde inşa etmek amacıyla "Yerinde Dönüşüm" modeline başvuran bazı hissedarlar, süreç içerisinde idari yönlendirmeler ya da kişisel tercihlerle TOKİ projelerine yöneldi.

Ancak aynı parselde yerinde dönüşüm kararını sürdürmek isteyen diğer hissedarlar, sistemdeki çelişkiler nedeniyle mağdur oldu. Yerinde dönüşüm projesi tıkanan yurttaşlar TOKİ imkanlarına geçmek istediklerinde ise kurumlardan "Hak sahipliğiniz sonlandırıldığı için yeniden hak sahibi olamazsınız" yanıtıyla karşı karşıya kaldı. Böylece vatandaş ne yerinde dönüşüm desteğinden ne de devlet eliyle yapılan konutlardan yararlanabilerek ikili bir çıkmazın ortasında bırakıldı.

Üstelik yaşanan mağduriyetlerin belirli bir kesimle sınırlı kalmadığı; akademisyen, avukat, doktor, öğretmen, gazeteci, esnaf ve iş insanları dahil Hatay’ın her kesiminden yurttaşın benzer hukuki belirsizliklerle mücadele ettiği ifade ediliyor.

2026’da Yeni Komisyon İncelemeleri ve Sessiz İptaller

Sorunun diğer bir boyutunu ise idari incelemeler oluşturuyor. 2026 yılı itibarıyla AFAD bünyesinde yeniden komisyon kurulduğunu ve geçmiş hak sahipliği dosyalarının sil baştan değerlendirmeye alındığını belirten uzmanlar, özellikle işyeri hak sahipliklerinde tebliğ edilmeksizin gıyapta iptal kararları verildiğini vurguluyor. Birçok esnaf ve mülk sahibi, hak sahipliğinin iptal edildiğinden habersiz şekilde teslim sürecini bekliyor.

Bunun yanında depremzedeler; AFAD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Valilik hatlarında net bir muhatap bulamamaktan, idari süreçlerin şeffaf yürütülmemesinden şikayet ediyor.

AV. İBRAHİM GÖÇMEN: “SÖZLÜ BİLGİYE GÜVENMEYİN, YAZILI SORGULAYIN”

Yaklaşık üç yıldır Hatay’da afet hukuku alanında saha çalışmaları yürüten Av. İbrahim Göçmen, son dönemde kendilerine ulaşan başvuruların ciddi hak kayıplarına işaret ettiğini belirterek depremzedelere uyarıda bulundu:

“Konutunu ya da işyerini henüz teslim alamamış vatandaşlarımızın hak sahipliği durumlarını mutlaka resmi olarak sorgulaması gerekiyor. Şifahi beyanlara veya kulaktan dolma bilgilere dayanarak hareket edilmemeli. Özellikle 2026 yılında AFAD bünyesinde oluşturulan yeni komisyonlarla işyerlerine yönelik iptal kararlarının verildiği ve bunların vatandaşlara tebliğ edilmediği görülüyor. Hak sahibi yurttaşlarımız haklarının takipçisi olmazsa konut ve işyeri alma haklarını tamamen yitirebilirler. Haklarınızdan vazgeçmeyin.”

NE YAPILMALI?

Depremzedeler İçin Hukuki Yol Haritası

Hak kaybına uğramamak ve idari kararlara karşı zamanında müdahale edebilmek adına depremzedelerin izlemesi gereken adımlar şu şekildedir:

Aşama aşama Yapılması Gereken Hukuki Adımlar

1. Durum Tespiti AFAD ve İl Şehircilik Müdürlüğü’ne yazılı dilekçe verilerek hak sahipliği sicil özeti istenmeli.

2. Karar Analizi Varsa iptal veya sonlandırma kararının gerekçesi ve resmi tebliğ/öğrenme tarihi kayıt altına alınmalı.

3. İdari İtiraz İptal kararına karşı yasal süresi içinde (30/60 gün) ilgili makama gerekçeli yazılı itiraz yapılmalı.

4. Yargı Yolu İtirazın reddi veya yanıt verilmemesi durumunda İdare Mahkemesi'nde "İptal Davası" açılmalı.

Hatay'da mülkiyet ve barınma hakkı mücadelesi veren binlerce aile, yetkili kurumların hissedarlı tapular ile yerinde dönüşüm sistemindeki bürokratik tıkanıklıkları acilen çözüme kavuşturmasını bekliyor.