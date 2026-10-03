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Kaynak: AA

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının koordinasyonunda caddede yerinde dönüşüm çalışmaları yürütüldü.

Deprem sırasında çok sayıda yapının zarar gördüğü ve yıkıldığı Atatürk Caddesi, gerçekleştirilen inşa faaliyetlerinin ardından yeni görünümüne kavuştu.

Bölgede 936 konut, 612 iş yeri ve 79 ofisin yanı sıra otoparklarla sosyal donatı alanlarının yapımı tamamlandı. Hak sahiplerine yeni yapıların anahtarları teslim edildi.

Konutlarını teslim alan vatandaşlar evlerine taşınırken, iş yerleri tamamlanan esnaf da kepenklerini yeniden açtı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve eşi Esra Masatlı, caddede faaliyetlerine yeniden başlayan işletmeleri ziyaret ederek esnafla görüştü.

Masatlı çifti, yeni evlerine taşınan Arzu ve Bülent Çuhadar'ın konutuna da giderek aileyle bir süre sohbet etti.

"Hatay yeniden kendi gücüne kavuşuyor"

Daha sonra gazetecilere konuşan Vali Masatlı, Atatürk Caddesi'nin kentin ayağa kalkmasındaki en simgesel konumlardan biri olduğunu vurguladı.

Konutlarına yerleşen hak sahipleri ve iş yerlerini açan esnafla caddenin her geçen gün canlılık kazandığını anlatan Masatlı, şöyle konuştu:

"Atatürk Caddesi'nde yeniden başlayan hayat, bizim için çok güçlü bir motivasyon kaynağıdır. Burada açılan her kapı, yanan her ışık, kurulan her sofra bize şunu gösteriyor, Hatay yeniden kendi ritmine, kendi hayatına ve kendi gücüne kavuşuyor."