Kaynak: AA

Hatay Valiliği, bölgede etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle 25 Temmuz Cumartesi denize girişlerin yasaklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, bölgede beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 25 Temmuz Cumartesi denize girişlerin yasaklandığı duyuruldu. Açıklamada, yasağın kent genelindeki tüm sahillerde geçerli olduğu belirtildi. Herhangi bir olumsuzluğa yer verilmemesi adına vatandaşların alınan karara hassasiyetle uymaları, görevli kurum ve güvenlik personelinin uyarı ve yönlendirmelerini dikkate almaları talep edildi.