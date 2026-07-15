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Kaynak: İHA

Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Serinyol Mahallesi'nde bir demir borunun içerisine düşen ve orada sıkışıp kalan kirpiyi fark eden çevre sakinleri, durumu vakit kaybetmeden itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından belirtilen adrese hızla itfaiye personeli sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, yaptıkları incelemede sevimli canlının yaklaşık 1,5 metre derinlikte mahsur kaldığını tespit etti. Kirpiye zarar vermeden kurtarabilmek için yoğun çaba sarf eden grup amirliği ekipleri, demir boruyu kesmeye karar verdi.

Yaklaşık 1 saat boyunca büyük bir dikkat ve sabırla yürütülen kesim işleminin ardından kirpi, yara almadan sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kurtarma anını merakla takip eden vatandaşların alkışları arasında güvenli bölgeye alınan kirpi, ekipler tarafından yeniden doğal ortamına salındı.