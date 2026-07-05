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Kaynak: AA

Kaza, İskenderun ilçesi Dumlupınar Mahallesi Prof. Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana geldi.

M.E.C. yönetimindeki 31 BAR 719 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı ve ardından devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

Kazada yaralanan sürücü ile Bestami Keleş, Sudenaz Menekşe, M.Ç. ve S.Y., ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Tedavi altına alınan yaralılardan Bestami Keleş ile Sudenaz Menekşe, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.