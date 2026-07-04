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Kaynak: İHA

Olay, Samandağ ilçesine bağlı Eriklikuyu Mahallesi’nde meydana geldi. Narenciye bahçesinde vatandaşlar, ağaçların arasında bulunan bir balık ağına yılanın dolandığını fark etti. Ağların içinde sıkışan ve hareket edemeyen yılanı gören bir mahalle sakini, hayvanı kurtarmak için hemen harekete geçti.

Boyu yaklaşık 1,5 metreyi bulan kara yılanı kurtarmak için bıçakla ağları dikkatli bir şekilde kesen vatandaşa, çevredeki yakınları da destek verdi. O anları cep telefonu kamerasıyla kayda alan bir kadının tedirginlik dolu uyarıları ve yılanın özgürlüğüne kavuştuğu sırada "Hadi git" diyerek uğurlaması ise görüntülere yansıdı. Yoğun bir uğraşın ardından ağlardan tamamen temizlenen yılan, yara almadan doğal yaşam alanına bırakıldı.