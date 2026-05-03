Hatay’da hareket halindeki bir araçta çıkan yangın paniğe neden oldu.
Hatay’da araç yangını: Seyir halindeyken alevlere teslim oldu
Hatay’da seyir halindeyken yanmaya başlayan hafif ticari araç, kısa sürede alevlere teslim oldu. Yangın nedeniyle trafik aksadı, araç kullanılamaz hale geldi.
Olay, Arsuz-İskenderun yolu üzerindeki Arpaderesi Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki hafif ticari araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler aracı tamamen sararken, çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın nedeniyle yolda trafik bir süre durma noktasına geldi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA