Kaynak: İHA

18 Mayıs'ta Dörtyol ilçesinde yaşandı. Apartmana gelen 3 çocuk, 2 dairenin kapısının önündeki ayakkabıları çaldı. Güvenlik görüntülerine yansıyan hırsızlık üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan incelemede şüphelilerin yaşları 18'den küçük olan Y.E.T. , Y.E.O. ve T.A. olduğu tespit edildi. Daha önce de suç işledikleri ve çok sayıda hırsızlık suçundan kayıtları oldukları tespit edilen çocuklar kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Görüntülerde, çocuk şahısların çaldıkları ayakkabıların kalitesini kontrol ettikleri anlar dikkat çekti.