Hatay’da apartman dairesinde çıkan yangın mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Olay, Dörtyol ilçesine bağlı Yeşilköy Mahallesi’nde bulunan 3 katlı apartmanda meydana geldi.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangında daireyi kısa sürede alevler sardı. Dumanı ve alevleri fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde binadaki diğer dairelere sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Yangının ardından bölgede güvenlik önlemleri alınırken, çıkan yangın nedeniyle apartman dairesinde maddi hasar oluştu. Olayın çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.