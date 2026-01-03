Geçtiğimiz günlerde AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Hatay ziyareti ve deprem konutları kura töreni görsel şov için hazırlanan brandalar ve geride yeni mağduriyetlere neden oldu.

Ziyaret öncesi kentin yıkık dökük yanın hazırlanan brandalar ile kapatılırken, asıl göz boyamanın konut kuralarında yapıldığı ortaya çıktı.

"Size çıkan daire" denilerek adres ve kapı numarası belirtilen evlerin, aslında aynı anda başkalarına da verildiği anlaşıldı.

8 FARKLI AİLEYE BİR EV ÇIKMIŞ

soL’un haberine göre; AFAD tarafından yayınlanan resmi sonuç listelerinde çıkan belgelerde; Antakya Merkez'de yapılan çekilişte B1-04 Blok, 2. Kat, 12 numaralı daire hem Bayram Kılınçoğlu’na hem de Semra Uraz’a tahsis edildi. Aynı durum E-2 Blok 10 numaralı dairede de olurken ev hem İlham Havle’ye hem de Perihan Gülücü’ye çıkması dikkat çekti.

Fakat skandalın boyutu bazı bloklarda çığırından çıktı. 2. Etap C-43 Blok, 3. Kat, 20 numaralı dairenin, aralarında Ali Rıza İlkçakın, Saniyye Bayır ve Ayşe Avcıoğlu’nun da bulunduğu listedeki tam 8 farklı kişiye aynı anda çıktığı anlaşıldı. 8 farklı aileye bir evin çıkması ise skandalın büyüklüğünü ortaya koyuyor.

YETKİLİLER: BİR YANLIŞLIK OLMUŞ

Birden fazla kişiye nasıl verildiğini soran depremzedelere yetkililer, "Bir yanlışlık olmuş, olur öyle şeyler, Mart ayındaki çekilişte halledecekler" dedi. Kış ortasında barınma sorunu yaşayan yurttaşlara, bir kez daha "bekleyin" yanıtını verdi.

Bu skandal ise deprem konut sayısının yetersizliğini gözler önüne seriyor. 6 Şubat'ta depremin 3. yılı geride kalacakken Mart ayında çözülecek sorun depremzedelerin umutlarını başka bahara kaldı.