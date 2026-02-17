Kentte, kozmetik ürün satışı yapılan zincir marketin 3 ayrı şubesinden 3 ayda toplamda 1 milyon 200 bin TL ürün çalınması üzerine polis ekipleri çalışma yaptı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin baba A.K. ve eşi E.K. ile kızları E.S.D. olduğunu belirledi.

Polisin 12 Şubat'ta adreslerine yaptığı baskında şüpheliler gözaltına alındı. Adreste çok sayıda şampuan, el kremi, deodorant, göz kalemi, ruj gibi kozmetik ürünler ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K. ve E.K. tutuklandı, E.S.D. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.