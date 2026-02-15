Hatay’da oyun oynadığı sırada suyla dolu çukura düşen 10 yaşındaki yabancı uyruklu Cüneyt Abdullah, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Yolçatı Mahallesi’nde meydana geldi. Evine yakın bir noktada oynayan küçük çocuk, yağışın ardından oluşan ve yaklaşık bir buçuk metre derinliğe ulaştığı belirtilen su birikintisine düştü. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sudan çıkarılan çocuk, ilk müdahalenin ardından Hassa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Çocuğu sudan çıkaran komşusu Muhammed Ali, bir çocuğun haber vermesi üzerine olay yerine gittiğini belirterek, suyun beklediğinden daha derin olduğunu ve hemen sağlık ekiplerine haber verdiğini söyledi.

Cüneyt Abdullah’ın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonrası netleşeceği öğrenilirken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.