Hatay’ın Antakya ilçesinde bir evden yaklaşık 750 bin TL değerinde ziynet eşyası ve nakit paranın çalınmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Olay, 18 Ocak’ta Antakya’nın Alaaddin Mahallesi’nde meydana geldi. Evden hırsızlık ve mala zarar verme ihbarı üzerine Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemeler ve saha araştırmaları sonucunda şüphelinin M.Ö. olduğu belirlendi.

Polis ekipleri, düzenlenen operasyonla M.Ö.’yü saklandığı otel odasında, çalınan ziynet eşyaları ve nakit parayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.