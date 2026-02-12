Hatay'ın Samandağ ilçesi Cemal Gürsel Mahallesi'nde başıboş bir köpekte kuduz belirtisi görülmesi üzerine bölgeye gelen ekipler numune aldı. Adana Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü Laboratuvarı'na gönderilen numunede kuduz tespit edildi.
4 MAHALLE KARANTİNAYA ALINDI
Tespit sonrası Samandağ İlçe Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyon kararıyla Cemal Gürsel, Atatürk, Cumhuriyet ve General Şükrü Kanatlı mahalleleri karantinaya alındı. Bölgeye hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı.
Kuduz vakasını sosyal medyadan öğrendiğini ifade eden mahalle sakini Mahir Dalgıç, bölgedeki mahallelere ‘Dikkat kuduz bölgesidir' yazılı tabelalar asıldığını ifade etti.