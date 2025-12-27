Hatay'da Antakya Küçük Sanayi Sitesi’ndeki oto tamirhanesinde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle oto tamirhanesinde başlayan yangın kısa sürede büyüyerek, bitişiğindeki 3 iş yerine sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevlerin sardığı 4 iş yerine müdahale eden itfaiye ekipleri, söndürme çalışmalarına devam ediyor.