Emniyet Müdürlüğü ekiplerince firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında, 'İbadete Ayrılmış Eşya Hakkında Hırsızlı' ve 'Kamu Malına Zarar Verme' suçlarından hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulanan M.S.'nin Antakya ilçesinde saklandığı belirlendi. Ekiplerin düzenlediği operasyon ile firari hükümlü M.S., yakalandı.M.S., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Hatay’da 24 yıl hapis cezasıyla aranan firari yakalandı
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Hatay’da hırsızlık ve kamu malına zarar verme suçlarından hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S., polis ekiplerinin Antakya’da düzenlediği operasyonla yakalandı. Firari hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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