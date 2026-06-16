Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Antakya–İskenderun yolunda 14 ve 15 Haziran tarihlerinde art arda operasyonlar düzenlendi.
İlk operasyonda takibe alınarak durdurulan 3 araçta 6 yabancı uyruklu kaçak göçmen yakalanırken, ikinci operasyonda ise aynı güzergâhta durdurulan 2 araçta 9 göçmen tespit edildi. Böylece toplam 15 kaçak göçmen güvenlik güçlerince yakalandı.
7 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI
Olaylarla bağlantılı olduğu belirlenen 7 organizatör gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ayrıca araç sürücülerine trafik ihlallerinden toplam 601 bin TL idari para cezası uygulanırken, araçların trafikten men edildiği bildirildi.
YAKALANAN GÖÇMENLER GÖÇ İDARESİNE TESLİM EDİLDİ
Yakalanan yabancı uyruklu göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.