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Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki Toprak Mahsulleri Ofisi'nde "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında tohum dağıtım töreni yapıldı.

Programda, tohum dağıtımının çiftçilerin üretimine güç veren desteklerden biri olduğu belirtildi.

Üretimin devamlılığı için çiftçilere desteklerin sürdürüleceğini belirten vali Masatlı, "Bu destekle ilçelerimizde yaklaşık 68 bin dekar alanda tarımsal üretim yapılacaktır. Her bir torba tohum üreticimizin bu manada umududur, her bir dekar arazi Hatay'ımızın geleceğidir." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Türkmen de çiftçilere desteklerinin süreceğini belirtti.

Konuşmaların ardından 1387 depremzede çiftçiye tohumları teslim edildi.