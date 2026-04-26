Açılışa katılan Vali Mustafa Masatlı, deprem sonrasında tamamlanan camilerin önemli bir bölümünün hayırseverlerin katkılarıyla hayata geçirildiğini ifade etti.

Kahramanmaraş merkezli depremler, Hatay’da ciddi yıkıma yol açmış ve çok sayıda yapı hasar görmüştü. Afetin ardından başlatılan yeniden inşa çalışmaları kapsamında, kullanılamaz hale gelen ibadethanelerin yerine yenilerinin yapılması ve ihtiyaç duyulan bölgelere cami kazandırılması için Hatay Valiliği ile Diyanet İşleri Başkanlığı koordinasyonunda çalışmalar hız kazandı.

Bu süreçte Arsuz ilçesine bağlı Tülek Mahallesi’nde inşa edilen ve “Maraşlar Camii” adı verilen ibadethane de tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Açılışta konuşan Vali Masatlı, deprem sonrası ibadet alanlarının yeniden kazandırılması için yoğun bir çaba gösterildiğini belirterek, “Bugün itibarıyla ilimiz genelinde 126 camiyi tamamlayarak hizmete açtık. Bunların 105’i hayırsever vatandaşlarımızın destekleriyle inşa edildi. Ayrıca 50 Kur’an kursu ve 13 gençlik merkezi de yine aynı desteklerle hayata geçirilerek faaliyete geçti” ifadelerini kullandı.

31 CAMİ DAHA İBADETE AÇILACAK

Çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü vurgulayan Masatlı, yapımı devam eden 31 caminin daha bulunduğunu ve bunların da kısa süre içinde tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi. Sürece katkı sunan tüm kurum ve vatandaşlara teşekkür eden Masatlı, özellikle Diyanet İşleri Başkanlığı’nın desteklerinin önemli olduğunu dile getirdi.