Hatay'da yasa dışı yollarla yurda giren 10 Suriye uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri hafif ticari aracın sürücüsünü Antakya-İskenderun kara yolunda durdurdu. Araçtaki 10 Suriye uyruklu kaçak göçmenin yurda yasa dışı yollarla girdiğini belirleyen ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle 2 zanlıyı gözaltına aldı.
Ekipler, trafikten menettikleri aracın sürücüsüne 100 bin lira ceza uyguladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Yakalanan 10 kaçak göçmen ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.