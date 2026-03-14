Sürk çökeleği, özellikle Hatay ve çevresinde çok sevilen geleneksel bir peynir çeşididir. Arapça kökenli bir kelime olan sürk, doğrudan çökelek anlamına gelir. Temelde taze çökeleğin çeşitli baharatlar, bazen salça ve zeytinyağı ile harmanlanıp yoğrulması, şekil verilmesi ve kurutulmasıyla elde edilir. Bu süreç sonucunda sert, kesilebilir kıvama gelen sürk, baharatlı aroması ve yoğun tadıyla kahvaltıların, ara öğünlerin vazgeçilmezi haline gelmiştir.

Hatay mutfağının simgelerinden biri olarak kabul edilen sürk, yörede zahterli, acılı veya acısız çeşitleriyle üretilir ve genellikle zeytinyağı gezdirilerek tüketilir.

SÜRK ÇÖKELEĞİ HANGİ MALZEMELERDEN YAPILIR?

Geleneksel sürk çökeleği yapımında temel malzeme taze çökelektir. Buna eklenen baharatlar lezzetin sırrını oluşturur. Yaygın kullanılan malzemeler şöyle sıralanabilir: taze süzme çökelek, yoğurt veya ayran artığı çökelek, tuz, pul biber, toz kırmızı biber, kekik, kimyon, zahter, nane, karabiber, çörek otu, susam, biber salçası, bazen zeytinyağı. Acı sevenler için acı pul biber veya acı biber salçası bolca eklenir. Bazı tariflerde yenibahar, tarçın, muskat gibi aromatik baharatlar da kullanılır. Malzemelerin miktarı damak zevkine göre ayarlanır ancak taze çökelek her zaman ana bileşendir.

SÜRK ÇÖKELEĞİ NASIL YAPILIR? GELENEKSEL YÖNTEM ADIM ADIM

Evde sürk çökeleği yapmak oldukça pratik ancak sabır gerektiren bir işlemdir. İşte Hatay usulü geleneksel tarif:

Öncelikle 1 kilogram kadar taze çökeleği geniş bir kaba alın. Üzerine 2 yemek kaşığı yoğurt, 1-2 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı kekik, 1 yemek kaşığı kimyon, 1 yemek kaşığı pul biber, 1 yemek kaşığı toz kırmızı biber ve isteğe göre acı baharat ekleyin. Tüm malzemeleri iyice yoğurun. Hamur kıvamı alana kadar en az 15-20 dakika yoğurma işlemine devam edin. Baharatlar çökeleğe tamamen yedirilmelidir.

Yoğurma bittikten sonra karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlak veya silindirik şekiller verin. Bu topları temiz bir tepsiye dizin ve doğrudan güneş ışığı altında veya gölgede birkaç gün kurutun. Kuruma süresi hava koşullarına göre 3 ila 7 gün arasında değişir. Tamamen sertleşip kesilebilir hale geldiğinde sürk hazır demektir. Kuruyan sürkleri hava almayan cam kavanozlarda veya bez torbalarda serin yerde uzun süre saklayabilirsiniz.

SÜRK ÇÖKELEĞİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Sürk çökeleği, temelini süt ürünlerinden aldığı için oldukça besleyicidir. Yüksek protein içeriği sayesinde kas gelişimini destekler, tokluk hissi verir ve diyet listelerinde sıkça yer alır. İçerdiği kalsiyum kemik ve diş sağlığını korur, özellikle büyüme çağındaki çocuklar ile yaşlılar için faydalıdır.

Probiyotik etkisiyle sindirim sistemini düzenler, bağırsak florasını destekler ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Baharatlar sayesinde antioksidan etkisi artar. Kekik ve kimyon sindirimi kolaylaştırır, pul biber metabolizmayı hızlandırır. K vitamini yönünden zengin olması kan pıhtılaşmasını destekler. Bazı kaynaklara göre düzenli tüketim beyne enerji verir, kanser riskini azaltmaya yardımcı olur, diş çürüklerini önler ve mide rahatsızlıklarını hafifletir. Düşük yağ oranıyla diyet dostu bir atıştırmalık olarak öne çıkar.

SÜRK ÇÖKELEĞİNİN ZARARLARI VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Sürk çökeleği genel olarak sağlıklı bir gıda olsa da bazı durumlarda dikkatli tüketilmelidir. Yüksek tuz içeriği nedeniyle hipertansiyon hastaları ölçülü yemelidir. Tuzsuz çeşitleri tercih ederek bu risk azaltılabilir. Baharatlı olması midesi hassas olanlarda yanma veya reflü şikayetlerini tetikleyebilir. Aşırı tüketimde baharatlar nedeniyle gastrit veya reflü sorunu yaşanabilir.Alerjisi olan kişiler baharatlara karşı reaksiyon gösterebilir. Laktoz intoleransı bulunanlar çökelek bazlı olduğu için az miktarda denemelidir. Genel olarak dengeli tüketildiğinde zararı minimumdur ve faydaları ağır basar.

SÜRK ÇÖKELEĞİ NASIL TÜKETİLİR VE SAKLANIR?

Sürk genellikle kahvaltıda zeytinyağı gezdirilerek ekmekle yenir. Acılı çeşitleri aperatif olarak çerez niyetine tüketilir. Salatalara doğranarak, börek iç harcı olarak veya yemeklere lezzet katmak için kullanılabilir. Uzun süre dayanıklıdır; kurutulduktan sonra serin, kuru yerde veya buzdolabında aylarca bozulmadan saklanabilir. Taze hali yumuşak, kurudukça sertleşir ve rendelenerek de değerlendirilebilir.