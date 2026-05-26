Hatay / Mehmet Burgaç / Yeniçağ



Hatay Tabip Odası, bölgede meydana gelen sel felaketlerinin ardından halk sağlığını ve güvenliğini ciddi şekilde tehdit eden unsurlara karşı çok kritik bir uyarı bildirisi yayımladı. Sel sularının çekilmesiyle birlikte ortaya çıkabilecek salgın hastalıklar, çevre kirliliği ve fiziksel tehlikelere karşı vatandaşların son derece dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

SOKAKTAKİ GİZLİ TEHLİKE: ELEKTRİK ÇARPMASI VE ARAÇ KULLANIMI

Tabip Odası, sel anında ve sonrasında yaşanabilecek can kayıplarının önemli bir kısmının elektrik çarpmasından kaynaklandığını hatırlatarak şu uyarılarda bulundu:

Kopmuş Tellerden Uzak Durun: Sokaklarda kopmuş elektrik telleri görüldüğünde kesinlikle yaklaşılmamalı ve yetkililere bildirilmelidir. Islak bölgelerde elektrikli alet kullanılmamalıdır.

Araç Kullanmayın ve Suyu Hafife Almayın: Sel basmış yollarda asla araç kullanılmamalıdır. Suyun 30 cm yükselmesi araç üzerinde 700 kiloluk bir itme gücü oluştururken, 60 cm’lik bir yükselme bir aracı sürüklemeye yeterlidir.



Ateş Yakmayın, El Feneri Kullanın: Selden etkilenen binalarda yanıcı ve patlayıcı gaz sızıntısı riskine karşı kibrit veya çakmak yerine mutlaka el feneri tercih edilmelidir.

SEL SULARI SALGIN HASTALIK SAÇIYOR!

Altyapının ve kanalizasyon sistemlerinin zarar görmesi, ölümcül enfeksiyon risklerini beraberinde getiriyor. Uzmanlar, suyla bulaşan hastalıklara karşı kırmızı alarm verdi:

Leptospirozis (Fare İdrarı) Riski: Seller nedeniyle yuvaları bozulan fare gibi kemiricilerin idrarıyla kontamine olan sel suları, ciltteki küçük kesiklerden bile vücuda sızarak Leptospirozis hastalığına yol açabilmektedir.



Salgın Hastalık Tehdidi: Başta E-Coli, Şigellozis, Hepatit-A ve Giardiazis olmak üzere su ve besin kaynaklı ishalli hastalık salgınlarında ciddi bir artış beklenmektedir. Ayrıca durgun suların sivrisinek üreme alanlarını artırması sebebiyle (bölgede daha önce mevcutsa) sıtma olguları da tetiklenebilir.

Deri Enfeksiyonları: Sel sularının içindeki sıvı ve katı atıkların cilde temas etmesi, ciddi deri enfeksiyonlarına zemin hazırlamaktadır.

VATANDAŞLARIN ALMASI GEREKEN ACİL ÖNLEMLER

Hatay Tabip Odası, salgınların ve zehirlenmelerin önüne geçmek için şu kurallara harfiyen uyulmasını istiyor:

Mümkün olduğunca sel sularıyla hiçbir şekilde temas etmeyiniz!

Çocukları Koruyun: Çocukların kimyasal madde veya kanalizasyon karışmış olabilecek su birikintilerinde oynamasına kesinlikle izin vermeyiniz.

Gıdalara Dikkat: Sel suyu ile temas etmiş olma ihtimali olan taze sebze, meyve ve yiyecekleri kesinlikle tüketmeyiniz.

Güvenli Su Tüketin: Kaynağını bilmediğiniz, içilebilirliğinden emin olmadığınız suları kullanmayınız. Yalnızca ambalajlı şişe suyu ya da daha önceden depolanmış temiz hazır gıdaları ve temiz suları tüketiniz.