Meteoroloji Genel Müdürlüğünün şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay’da, geçtiğimiz gün akşam saatlerinden itibaren yoğun sağanak etkili oldu. Yağışların ardından caddeler göle dönerken, Samandağ ilçesinde sel felaketi meydana geldi.
Aşırı yağışlar ve Asi Nehri'nin taşması neticesinde ilçeye bağlı Yeşilada, Tekebaşı ve Çöğürlü mahalleleri sular altında kaldı. Taşkın nedeniyle bölgedeki geniş tarım arazileri büyük zarar görürken, yükselen sularda ilerlemekte güçlük çeken çok sayıda araç yollarda mahsur kaldı.
Sel felaketinin ardından acı haber Tekebaşı Mahallesi'nden geldi. Asi Nehri’nin taşması sonucu oluşan sel sularına kapılarak gözden kaybolan 62 yaşındaki Şahut Kimyonok'un arama çalışmaları neticesinde cansız bedenine ulaşıldı. Kimyonok'un cesedi, otopsi işlemleri yapılmak üzere morga kaldırıldı.