YENİÇAĞ – Berna CAN (Özel)

ASRIN İNŞASI”NIN GÖRÜNMEYEN YÜZÜ: HATAY’DA ŞİMDİ “BUZDAĞI” KONUŞUYOR

Yeniçağ’da Hatay yazı dizisinin son bölümüne geldik. Üç bölüm boyunca Hatay’da “vitrin” ile “hayat” arasındaki mesafeyi, tören kürsüsünde kurulan başarı diliyle sahada biriken kırılmaları yan yana koyarak izledik. Bugün, ışıklar söndüğünde geriye kalan soruları toparlamak ve dosyayı kapatırken, meseleyi bir cümleye yaslamak gerekiyor:

“Hatay benim şahsi meselemdir.”

Bu söz, Hatay’ı bir tören gününün fotoğrafından, bir rakamlar tablosundan, bir propaganda sahnesinden çıkarıp devletin ciddiyetine, hukukun güvencesine ve yurttaşın hak duygusuna bağlar. Çünkü Hatay’da tartışma artık “kaç konut teslim edildi” sorusunun ötesinde; şehir geri geliyor mu, hak teslim ediliyor mu, yaşam kuruluyor mu sorularında düğümleniyor.

Bu final bölümünde, 6 Şubat’tan bu yana sahayı hiç terk etmeyen ve özellikle STK’larla en uyumlu çalışan isimlerden Hatay Barosu eski Başkanı Cihat Açıkalın’ın sözleriyle, vitrin ışıkları söndüğünde görünen “buzdağı”nı kayda geçiriyoruz: Eski Antakya’nın dokusu, zemin ve planlama uyarıları, konutların niteliği, yerel emeğin dışlanması, rezerv alan kıskacı ve hak kayıpları…

Dosyayı kapatıyoruz; ama Hatay’ın soruları kapanmıyor. Gelecek ne gösterecek, göreceğiz.

AÇIKALIN NEDEN KONUŞUYOR? SAHADA KALMIŞ BİR HUKUKÇUNUN TANIKLIĞI

Hatay Barosu eski Başkanı Cihat Açıkalın, 6 Şubat depremlerinin ilk gününden itibaren sahada olan, özellikle STK’larla en uyumlu çalışan isimlerden biri olarak anılıyor. Bu nedenle sözleri, yalnız siyasi bir eleştiri değil; aynı zamanda bir “saha muhasebesi”.

Üstelik dosyanın en kritik başlığı olan hak kayıpları ve mülkiyet tartışmaları doğrudan hukukun alanına girdiği için, Açıkalın’la bir hukukçu olarak ayrıca görüştük. Bu bölümde onun sözleri, tören kürsüsünde kurulan “başarı dili”nin altına, “hak” ve “şehir” testini koyuyor.

“ASRIN TİYATROSU”: BAŞARI ANLATISINA KARŞI SAHADAN GELEN CÜMLE

Açıkalın, tören atmosferini tek cümleyle tarif ediyor:

“27’sinde yapılacak ziyaret öncesi de adeta ‘asrın sihirbazlığı’ yapılıyor. ‘Asrın tiyatrosu’ diyorum ben ona.”

Tören gerçekleştiğine göre, bu cümle artık “öncesi”ne değil “sonrası”na dair bir iddia: Sahne kuruldu; fakat şehir, sahneden ibaret değil.

TARİHİ MERKEZ ALARM VERİYOR: ESKİ ANTAKYA “YOLUN BAŞINDA”

Cumhur İttifakı, Hatay’ı “küllerinden doğan şehir” olarak tarif ederken; Açıkalın, Eski Antakya’da tabloyu “yolun başı” cümlesiyle anlatıyor:

“Saray Caddesi’nin, Kurtuluş Caddesi’nin henüz daha yolun başında olduğu… birkaç tarihi binanın restorasyonu dışında birçok yerin hâlâ restorasyon için beklediği… ve restorasyonun da buranın önceki dokusuna uygun yapılmadığını düşünüyoruz.”

Antakya’nın tarihi merkezinde doku bozuluyorsa, “yeniden inşa” yalnız bina üretir; ama şehir üretmez.

RİSKİ AZALTMA MI, RİSKİ YENİDEN ÜRETME Mİ? “ZEMİN” TARTIŞMASI BÜYÜYOR

Hukukçu Açıkalın’ın uyarısı yalnız doku değil; planlama ve zemin:

“Atatürk Caddesi’nde tek tip binaların ve eskisinden daha yoğunluklu bir bina imalatı… Allah korusun Hatay benzer bir afeti yaşadığında bence can kayıpları eskisinden daha büyük olur. Çünkü zemin etütleri sağlıklı yapılmadı.”

Hatay’da deprem sonrası asıl test, konut sayısında değil; riskin gerçekten azaltılıp azaltılmadığında.

TOKİ NİTELİĞİ: SAYI ALKIŞLANIRKEN KALİTE TARTIŞMASI

Cihat Açıkalın, “Anlatıldığı gibi konforlu, güçlü, sağlam binalar yapılmış değil… yalıtımından kullanılan malzemeye kadar çok kötü malzemelerle imal edilmiş TOKİ konutları var.”

“Bitti” cümlesi, denetim ve standart dosyasını kapatmıyor; yeni bir dosya açıyor.

YEREL EMEK DIŞARIDA MI? HATAY’IN YENİDEN İNŞASI HATAY’SIZ MI?

Deprem sonrası yeniden inşa yalnızca beton ve metrekare hesabı değildir; aynı zamanda bir toparlanma ekonomisidir. Bir şehir yıkımdan kalkarken, o şehrin esnafı, ustası, şoförü, taşeronu, küçük müteahhidi, tedarikçisi ve işçisi de ayağa kalkmak zorundadır. Aksi halde ortaya şu tablo çıkar: Konutlar yükselir, ama kentte geçim geri gelmez; şantiye hareketlenir, ama Hataylı’nın cebine ve hayatına yansıyan bir iyileşme hissi oluşmaz.

Hatay’da tartışmanın kilit noktası tam burada düğümleniyor: Yeniden inşa için dönen büyük para ve büyük ihale trafiği, Hatay’ın içinde mi kalıyor, yoksa şehrin dışına mı akıyor? Yerel emek zincirinin dışarıda kalması, sadece istihdamı değil; “Bu şehir bizimle yeniden kuruluyor” duygusunu da zedeliyor. Kente aidiyetin, güvenin ve dayanışma ruhunun kırıldığı yerde ise “geri dönüş” yalnız fiziksel değil, psikolojik olarak da zorlaşıyor.

Açıkalın’a göre ana yüklenici zinciri Hatay dışına kuruldu:

“Burada ana yüklenicilerin tamamı… Hatay dışındaki iş insanları ve şirketlerdir… ekonomisi sıfırlanan Hatay halkının da bu süreçte işin ucundan tutmasında yarar var.”

Bu yalnız istihdam değil; moral ve aidiyet meselesi.

REZERV ALAN KISKACI: “HAK” KAYBI MI, “MALİYET” HESABI MI?

Hatay’da “rezerv alan” tartışması yalnız bir imar başlığı değil; deprem sonrası iyileşmenin adalet testine dönüşmüş durumda. Devletin “hız” ve “maliyet” gerekçeleriyle kurduğu model, sahada yurttaşın önüne başka bir soru çıkarıyor: Yeniden inşa süreci, hak sahibini gerçekten koruyor mu; yoksa hak sahipliği, maliyeti düşürmenin aracı haline mi geliyor?

Çünkü deprem sonrası en kırılgan alan, konutun kendisinden önce mülkiyet duygusu. İnsanlar sadece “çatısını” değil; evinin metrekaresini, mahallesini, komşuluğunu, yaşam düzenini, yıllar içinde biriktirdiği ekonomik değeri kaybetti. Bu kaybın ardından “devlet eliyle çözüm” beklentisi büyürken, rezerv alan uygulamalarının yarattığı belirsizlik ve daralma, özellikle metrekare üzerinden somutlaşıyor: “Ne verdim, ne alıyorum?” sorusu her hanede yeniden soruluyor.

Açıkalın’ın itirazı tam burada sertleşiyor. Ona göre tabloda bir “kırpma” var ve bu kırpma, yalnız teknik bir revizyon değil; mülkiyet hakkına dair ağır bir tartışma:

“150 metrekare dairesi olan kişinin… en büyük dairenin 106 metrekare olduğu… Bu… mülkiyet hakkının ihlalidir. İnsanların buna rızası yok.”

Bu noktada mesele sadece konutun teslim edilmesi değil; teslim edilenin, önceki mülkiyetin eşdeğeri olup olmadığı. Çünkü “teslim” edilen anahtar, eğer hak duygusunu onarmıyorsa; o anahtar bir yuvaya değil, uzun bir hukuki ve toplumsal gerilime açılıyor.

Konut teslim edildi; peki hak teslim edildi mi?

MUHALEFETE DE OK: “HATAY HEM YETİM HEM ÖKSÜZ”

Açıkalın, muhalefetin sahada süreklilik üretemediğini de dile getiriyor:

“Hatay’la ilgili… bir değerlendirme raporu bile hazırladığını düşünmüyorum… Hatay hem yetim hem öksüz bırakılmıştır.” İfadeleri ile muhalefetin üzerine düşen görevleri yerine getiremediğine dikkat çekiyor.

SONUÇ: “BİTTİ” DENİLEN YERDE HATAY DAHA YENİ BAŞLIYOR

Tören kürsüsünde bir “destan” yazıldı: büyük rakamlar, büyük sözler, büyük benzetmeler… Sahada ise “dosya kapanmadı.” Çünkü Hatay’da mesele yalnız anahtar teslimi değil; şehrin adaletle, denetimle ve yaşamı geri kuracak biçimde yeniden inşa edilip edilmediği.



Bu dosyayı üç bölüm boyunca aynı sorunun peşinden yürüttük: Hatay’da görünen vitrin mi, yoksa hayatın kendisi mi yeniden kuruluyor? Teslim törenleri, rakamlar ve büyük benzetmeler bir “başarı” anlatısı kurdu; sahada ise doku, zemin, denetim, mülkiyet, kura, yerel ekonomi ve sosyal hayat gibi başlıklar “dosya kapanmadı” dedi.

Antakya ve Hatay halkı için gelecek ne gösterecek, göreceğiz. Ancak şimdiden açık olan şu: Hatay’da ışıklar söndüğünde geriye “destan” değil, cevabını arayan sorular kaldı.