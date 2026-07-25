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Kaynak: İHA

Hatay’ın Defne ilçesine bağlı Çekmece Mahallesi’nde yer alan sazlık bir alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun ihbar edilmesi üzerine bölgeye hızla itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Adrese kısa sürede ulaşan ekipler, alevlerin etraftaki yerleşim veya yeşil alanlara sıçramasını önlemek adına yoğun bir çalışma yürüttü. Yapılan seri müdahale sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Alevlerin bastırılmasının ardından bölgede tedbir amaçlı soğutma işlemleri gerçekleştirildi. Yangının çıkış kaynağını ve nedenini belirleyebilmek amacıyla yetkililerce inceleme başlatıldı.