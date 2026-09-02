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Kaynak: İHA

Hatay’ın Antakya ilçesine bağlı Kisecik Mahallesi’ndeki deprem konutları bölgesinde yer alan bir zeytin bahçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, hummalı bir çalışma yürüterek alevlerin çevredeki diğer tarım arazilerine ve yakındaki konutlara yayılmasını engelledi. Söndürme çalışmaları sonucunda yangın tamamen kontrol altına alınırken, bahçedeki zeytin ağaçları zarar gördü. Alevlerin yükseldiği tehlikeli anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yaşanan olaya tanıklık eden mahalle sakinlerinden Dursun Ezder, alevlerin bir anda yükseldiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bir anda yangın çıktı ve alevler yükseldi. Alevlerle birlikte itfaiye gelip müdahale etti. Çok şükür fazla bir zarar görülmedi. Yangın rüzgar az olduğu için büyümeden kontrol altına alındı."