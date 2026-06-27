Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Hatay’ın Altınözü ilçesinde bir bahçede başlayan ve park halindeki römorka sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Olay, Altınözü ilçesine bağlı Çetenli Mahallesi'nde bulunan bir bahçede meydana geldi. Yangında alevler kısa sürede büyüyerek yakınlardaki bir römorka sirayet etti. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine hızla itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin zamanında ve etkili müdahalesi sayesinde alevler çevreye yayılmadan ve daha büyük bir zarara yol açmadan kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangının ardından itfaiye ekipleri bölgede bir süre soğutma çalışması gerçekleştirdi.