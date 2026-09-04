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Hatay / Mehmet Burğaç / Yeniçağ



6 Şubat 2023 depremlerinde en ağır yıkımı yaşayan Hatay’da, taş üstünde taş kalmazken müziğin iyileştirici gücü kentin yaralarını sarmaya devam ediyor. Şehrin kültürel mirasını ve hafızasını temsil eden Hatay Akademi Senfoni Orkestrası, depremde kaybettiği müzisyenlerinin anısını yaşatmak ve kentin sessizliğini bozmak için sanatsal mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.

Şef Ali Uğur yönetiminde çalışmalarına devam eden orkestra, yalnızca bir müzik topluluğu değil; aynı zamanda Hatay’ın yaşadığı büyük felaketi, dayanışmayı ve yeniden doğuşu dünyaya duyuran bir kültür elçisi konumunda.

Son dönemde Hatay Gazella Korosu’nun konserine de katılarak yerel kültür sanat dinamiklerine güçlü bir destek sunan ekip, yıkımın ortasında umudun ve direncin sesi olmaya devam ediyor.

Orkestra Şefi Ali Uğur, Hatay’ın kadim kültürünü ve sanatsal varlığını her koşulda korumaya kararlı olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Enstrümanlarımızı, dostlarımızı ve evlerimizi kaybettik ama bu şehrin ruhunu ve müziğini kaybetmeyeceğiz. Hatay’ın acısını da, yeniden ayağa kalkış iradesini de nota nota tüm dünyaya duyurmaya devam edeceğiz."

Hatay Akademi Senfoni Orkestrası, gerçekleştirdiği ulusal ve uluslararası konserlerle Antakya’nın sesini sanatsal platformlara taşırken, bölgedeki sosyal ve kültürel iyileşme sürecinin de en önemli dayanaklarından biri olmayı sürdürüyor.