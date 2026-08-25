Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi



Hatay / Mehmet Burğaç / Yeniçağ



6 Şubat 2023’te yaşanan büyük felaketin ardından Hatay’da 3 yıl boyunca üstün görev bilinciyle hizmet veren Taner Bayındır, Sakarya AFAD İl Müdürlüğü görevine atandı.

Depremin ilk anlarından itibaren sahada aktif rol alan Bayındır; çözüm odaklı yaklaşımı, mütevazı duruşu ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarla kurduğu samimi bağla Hatay halkının sevgisini ve takdirini kazandı. Taner Bayındır'a kentimize kattığı değerler ve emekleri için teşekkür ediyor, Sakarya'daki yeni görevinde başarılar diliyoruz.

Görevi devralan Hatay AFAD İl Müdürü Kutbettin Akman’a da yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ediyor; Hatay’ın ihyası ve iyileşme sürecinde yürüteceği tüm çalışmalarda üstün başarılar diliyoruz.