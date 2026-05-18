Niğde-Ulukışla kara yolunda bir tırın yaptığı hatalı sollama, adeta faciaya davetiye çıkardı. Otomobil sürücüsü, hatalı sollama ile şeridine geçen tıra çarpmamak için son anda yaptığı manevrayla muhtemel bir kazadan kurtuldu. O anlar araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Niğde-Ulukışla karayolu Hasan Gazi mevkiinde meydana geldi. Adana istikametinde ilerleyen 63 ADL 444 plakalı tır hatalı sollama sırasında karşı şeritten gelen araçları tehlikeye attı. Araç kamerasına kaydedilen görüntülerde hızla gelen tırla burun buruna gelen ve saniyelerle muhtemel kazanın önüne geçen otomobil sürücüsü M.Ö.'nün aracını yolun en sağına, güvenlik şeridine yakın noktaya manevra yaparak muhtemel bir kazadan kıl payı kurtardığı anlar yer alıyor.