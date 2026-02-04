Beslenme ve kanser arasındaki kopamaz bağ, son yıllarda gerçekleştirilen kapsamlı klinik araştırmalarla bir kez daha kanıtlandı.

Bilim insanları, özellikle Batı tipi beslenme modelinin ve mutfaklarda kullanılan bazı tekniklerin, hücre DNA'sını bozarak malign (kötü huylu) oluşumları tetiklediğini saptadı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) bünyesindeki Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC), işlenmiş etlerin kanserojen etkisini "Grup 1" kategorisine alarak mutfaktaki tehlikenin boyutuna dikkat çekti.

ULUSLARARASI UZMAN GÖRÜŞLERİ VE BİLİMSEL VERİLER

Konuyla ilgili görüşlerine başvurulan yabancı otoriteler, mutfaktaki küçük değişimlerin hayati önem taşıdığını vurguladı:

Dr. Walter Willett (Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu, Epidemiyoloji Profesörü):

"Yüksek sıcaklıkta pişirilen proteinlerin, özellikle kırmızı etin heterosiklik aminler (HCA) ve polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH) salgıladığını gözlemledik. Bu bileşenlerin doğrudan kolon kanseri riskini artırdığını saptadık"

Dr. David Katz (Yale Üniversitesi Önleyici Araştırma Merkezi Kurucusu):

"Beslenme, sadece bir yakıt değil, hücrelerimiz için bir talimat setidir. Sebze ağırlıklı, lifli ve antioksidan kapasitesi yüksek bir mutfak kültürü, epigenetik olarak kanser genlerinin baskılanmasına yardımcı oldu"

ARAŞTIRMA SONUÇLARI: NELERDEN KAÇINILMALI?

Yabancı enstitüler tarafından yayımlanan raporlarda, kanserden korunmak için mutfakta şu önlemlerin alındığı belirtildi:

-Risk Faktörü

-Bilimsel Etkisi

-Önerilen Değişim

-Aşırı Isıl İşlem

-Akrilamid ve PAH oluşumu

-Buharda pişirme veya haşlama

-Rafine Şeker

-Kronik inflamasyon ve insülin direnci

-Doğal meyve şekerleri ve kompleks karbonhidrat

-Doymuş Yağlar

-Hücre zarı bozulması ve obezite

-Zeytinyağı ve Omega-3 kaynakları

-Mutfakta "Koruyucu Kalkan" Dönemi

Amerikan Kanser Araştırmaları Enstitüsü (AICR) tarafından yürütülen geniş çaplı kohort çalışmaları, renkli sebzeler ve tam tahıllar içeren bir diyetin, mide ve yemek borusu kanserlerine karşı koruyucu bir kalkan oluşturduğunu raporladı.

Uzmanlar, "mutfaktaki eczane" olarak nitelendirilen baharatların, özellikle zerdeçaldaki kurkumin maddesinin anti-tümör etkilerini klinik deneylerle destekledi.