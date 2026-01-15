Manchester United forması giyen 32 yaşındaki stoper Harry Maguire’ye Serie A ekiplerinden transfer teklifleri yağıyor.

Yabancı basına göre, Roma, Inter ve Milan, İngiliz stoper için şartları zorluyor. Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Harry Maguire'ın geleceği belirsizliğini koruyor.

MAGUIRE PERFORMANSI

2019 yılının Ağustos ayında 87 milyon Euro gibi astronomik bir bedelle Leicester City'den transfer edilen Maguire, United formasıyla 256 maça çıktı; bu süreçte 17 gol atarken 9 da asist yaptı.

Dev stoper, İngiltere Milli Takımı'yla da 64 maça çıkarken 7 gol attı.