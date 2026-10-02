‘Hata payı yok’: SAS komandolarının sırrı

Patlayıcıların etkisiz hale getirilmesi ve Karadeniz’deki mayın tehditlerine karşı yürütülen çalışmalarla ilgili de bilgi veren Sayıcı "SAS Komutanlığı'nın en önemli uzmanlık alanlarından biri patlayıcı maddelerin etkisiz hale getirilmesidir. Denizde veya karada tespit edilen mayınlar, patlamamış mühimmatlar, el yapımı patlayıcı düzenekler uzmanlaşmış SAS komandoları tarafından güvenli yöntemlerle etkisiz hale getirilir. Bütün bunlar yüksek dikkat ve disiplin gerektirir. Görev sırasında uygulanacak prosedürler eksiksiz yerine getirilmek zorundadır; çünkü bu görevlerde hata payı bulunmamaktadır. Bizim için ilk hata, son hatadır. Karadeniz'de oluşabilecek deniz mayını ve mühimmat tehditlerine yönelik müdahaleler SAS komandoları tarafından gerçekleştirilmektedir. Amacımız, deniz ulaşımının emniyetini sağlamak, Mavi Vatan'daki hak ve menfaatlerimizi korumak ve oluşabilecek riskleri en kısa sürede bertaraf etmektir." dedi.