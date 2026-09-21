Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Hasta güvenliği için sevk işlemlerinin tamamlanmasını isteyen kadın doktor ile araya giren hemşire, hasta yakınının fiziksel saldırısına uğradı.

Ordu’nun Fatsa ilçesinde sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayı yaşandı. Fatsa Devlet Hastanesi’nde görev yapan göğüs cerrahisi uzmanı kadın doktor, hasta güvenliğini ve mesleki sorumluluklarını gözeterek görevini yürüttüğü sırada fiziksel saldırıya uğradı.

Ordu Tabip Odası, saldırıya tepki göstererek meslektaşlarının yanında olduklarını ve hukuki sürecin takipçisi olacaklarını açıkladı.

HASTAYI SERVİSTEN ÇIKARMAK İSTEDİ

Olay, bir hasta yakınının başka bir hastanedeki hekimle görüştüğünü söyleyerek hastasını servisten çıkarmak istemesiyle başladı.

Göğüs cerrahisi uzmanı, sevk durumunu teyit etmek amacıyla 112 Acil Çağrı Merkezi ile iletişime geçti. Sevk işlemlerinin usulüne uygun yürütülmesi gerektiğini belirten doktor, gerekli işlemler tamamlanmadan hastanın servisten çıkarılamayacağını hasta yakınına anlattı.

DOKTORA FİZİKSEL MÜDAHALEDE BULUNDU

Doktorun hasta güvenliğini gözeterek yaptığı açıklamanın ardından hasta yakını, kadın hekime fiziksel müdahalede bulundu.

Olay sırasında araya girerek saldırıyı engellemeye çalışan bir hemşire de şiddete maruz kaldı.

Yaşananların ardından hastanede hemen Beyaz Kod verildi. Saldırıya uğrayan doktor, darp ve istirahat raporu alarak yasal mercilere başvurdu.

“HASTA GÜVENLİĞİNİ KORUMAK ŞİDDET GEREKÇESİ OLAMAZ”

Ordu Tabip Odası, yaşanan saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bir hekimin hastasının güvenliğini koruması, mevzuata ve meslek etiğine uygun hareket etmesi asla şiddet gerekçesi olamaz. Sağlık hizmeti sunan fedakâr çalışanlarımıza yönelik her türlü saldırıyı kınıyoruz” ifadelerini kullandı.

“HUKUKİ SÜRECİN TAKİPÇİSİYİZ”

Saldırıya uğrayan doktorun yanında olduklarını vurgulayan Ordu Tabip Odası, hukuki sürecin titizlikle yürütülmesi için gereken bütün adımların atılacağını bildirdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ordu Tabip Odası olarak, saldırıya uğrayan meslektaşımızın her zaman yanındayız. Bu üzücü olayın takipçisi olacak, hukuki sürecin titizlikle yürütülmesi için gereken tüm adımları atacağız.”

KALICI VE CAYDIRICI TEDBİR ÇAĞRISI

Sağlıkta şiddetin sona ermesi için yalnızca münferit olayların ardından uygulanan yaptırımların yeterli olmayacağı vurgulandı.

Sağlık kurumlarında güvenli çalışma koşullarını sağlayacak kalıcı ve caydırıcı tedbirlerin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiği ifade edildi.

Ordu Tabip Odasının açıklaması, “Meslektaşımıza ve olayda mağdur olan tüm sağlık çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; her koşulda meslektaşlarımızın yanında olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunuyoruz” sözleriyle tamamlandı.