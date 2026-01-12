Haldun Dormen’in oğlu Ömer Dormen, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, babasının yoğun bakımda tedavi gördüğünü belirterek umut dolu mesajlar paylaştı.

'ATLATACAĞINA YÜREKTEN İNANIYORUM’

Ömer Dormen, “Babamın bu süreci de atlatacağına yürekten inanıyorum. Önümüzdeki günlerde sizlerle güzel haberler paylaşmayı umut ediyoruz. Dualarınızı eksik etmeyin” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Haldun Dormen, birkaç gün önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sağlık durumunun kontrol altında olduğunu belirtmişti.

Usta sanatçı mesajında, tedavisinin doktorlarının titiz takibiyle olumlu yönde ilerlediğini vurgulayarak, kendisine iletilen iyi dilekler için teşekkür etmişti. Dormen ayrıca, “Yeni yıl dileklerinizin başına sağlığı eklemeyi unutmayın” sözleriyle takipçilerine anlamlı bir mesaj vermişti.

