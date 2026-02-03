Romanya Futbol Federasyonu, tecrübeli teknik adam Mircea Lucescu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

LUCESCU'NUN HASTANEYE YATIRILMASI ENDİŞE YARATMIŞTI

Dünya Kupası Play-Off Turu'nda karşılaşacağımız Romanya'nın teknik direktörlük görevini üstlenen 80 yaşındaki Lucescu'nun sağlık sorunları nedeniyle hasteye yatırılması endişe yaratmıştı.

ROMANYA FUTBOL FEDERASYONU: 'LUCESCU'NUN DURUMU İYİLEŞMEKTEDİR'

Romanya Futbol Federasyonu'nun konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklama şu şekilde:

"Son günlerde ve özellikle bugün medyada yayınlanan bilgiler ışığında, Romanya Futbol Federasyonu aşağıdaki hususları açıklığa kavuşturmak istemektedir. Romanya milli takımının teknik direktörü Sayın Mircea Lucescu, deri altı enfeksiyonu nedeniyle tıbbi gözlem altında hastanede tedavi görmektedir ve antibiyotik tedavisi almaktadır. Durumu iyileşmektedir. Sayın Mircea Lucescu'nun Romanya içinde veya dışında başka bir sağlık kuruluşuna nakledilmesi konusunun hiçbir zaman gündeme gelmediğini vurgulamak isteriz.

Bu bağlamda, Teknik Direktör Mircea Lucescu şu mesajı göndermiştir: 'İyiyim, endişelenecek bir şey yok. Sakin olun, durum büyük ölçüde abartıldı. Bu sadece gözlem altında geçirmem gereken bir tedavi meselesi.' Romanya Futbol Federasyonu ve Mircea Lucescu, endişelerini dile getiren ve destek mesajları gönderen herkese teşekkür eder ve özel hayata saygı gösterilmesini rica ederim. "