Ünlü oyuncunun hastaneye kaldırıldığı haberinin ardından kamuoyunda “Oktay Kaynarca’ya ne oldu?” ve “Sağlık durumu nasıl?” soruları gündeme geldi. Sosyal medyada özellikle “ölümden döndü” şeklindeki yorumlar dikkat çekerken, yakın çevresinden gelen bilgiler durumun kontrol altında olduğunu gösterdi.
Hastanelik olan Oktay Kaynarca ilk kez konuştu: Gıdadan zehirlenmişti
Oktay Kaynarca, geçtiğimiz çarşamba gecesi yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı. İlk değerlendirmelerde gıda zehirlenmesi şüphesi üzerinde durulurken, haberin yayılmasıyla birlikte sosyal medyada çok sayıda iddia ortaya atıldı. Oyuncu sağlık durumuyla ilgili ilk kez konuştu.Derleyen: Cemile Kurel
13 Mayıs gecesi rahatsızlanan Kaynarca’nın hastanede kısa süre gözlem altında tutulduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Posta'da yer alan habere göre, ünlü oyuncu, yaşadığı süreci ilk kez yaptığı açıklamada şu sözlerle anlattı:
“Kısa süreli ama etkili bir rahatsızlık yaşadım. Şu anda herhangi bir problem yok, gayet iyiyim.”
Ortaya atılan ağır sağlık iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirten Kaynarca, sosyal medyada olayların abartıldığını ifade etti.
Yaşanan zehirlenmenin nedenine ilişkin de konuşan oyuncu, bazı durumlarda kişisel hassasiyetlerin etkili olabileceğini söyledi:
“Bazen herkesin yediği bir şeyi siz de yersiniz ama sadece siz etkilenirsiniz. Bunun nedenini anlamak her zaman mümkün olmayabilir.” Kaynarca’nın açıklamaları, aynı sofrayı paylaşan kişilerin neden farklı reaksiyonlar verdiği sorusunu yeniden gündeme taşıdı.
Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Gıda Mühendisi Ebru Akdağ, gıda zehirlenmelerinde yalnızca tüketilen ürünün değil, kişinin bağışıklık sistemi, mide yapısı ve genel sağlık durumunun da belirleyici olduğunu söyledi.
“Aynı yemeği tüketen kişilerden biri ciddi şekilde etkilenirken diğeri hiçbir belirti göstermeyebilir. Çünkü burada yalnızca gıda değil, kişinin o dönemdeki fiziksel direnci de önemli rol oynar.”
Akdağ ayrıca çapraz bulaş riskine dikkat çekerek özellikle çiğ ve pişmiş ürünlerin temas ettiği durumlarda tek bir tabakta bile kontaminasyon oluşabileceğini belirtti.
“Mikroplar adeta iyi birer otostopçudur. Çiğ hayvansal bir üründen bulaş gerçekleştiğinde, aynı yemekten sadece bir porsiyon bile riskli hale gelebilir.”
Uzman isim, gıda zehirlenmesi belirtilerinin her zaman hemen ortaya çıkmadığını da vurguladı. Bazı vakalarda belirtilerin saatler sonra, bazılarında ise günler sonra görülebileceğini ifade eden Akdağ, evde yapılan hijyen ve saklama hatalarının da ciddi risk oluşturduğunu söyledi.