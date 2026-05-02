Hastanenin acil servisine başvuran hastalar, ilk muayene ve değerlendirme noktası olan triyaj bölümünde büyük bir yoğunlukla karşılaşıyor. Nefes'ten Merve Şişman'ın haberine göre, kuyrukların zaman zaman bina dışına kadar taştığı görülürken özellikle yaşlılar, kronik rahatsızlığı olanlar ve ayakta durmakta zorlanan hastalar için süreç adeta bir işkenceye dönüşüyor.

"1,5 SAATTEN ÖNCE ÇIKAMIYORUZ"

Hastanede tedavi bekleyen vatandaşların ortak şikayeti ise belirsizlik ve uzun bekleme süreleri.

İsmini vermek istemeyen bir hasta “Acile geliyoruz ama içeride en az 1-1,5 saat kalıyoruz. Bekledikçe halimiz kalmıyor, daha da kötü oluyoruz.” dedi.

Hasta yakını Mehmet T. de annesini tekerlekli sandalyede bekletmek zorunda kaldığını belirterek “Triyajdan sonra da sıra bitmiyor. Kimse nereye gideceğini bilmiyor, insanlar çaresizce bekliyor.” ifadelerini kullandı.

AKŞAM SAATLERİNDE YOĞUNLUK ZİRVE YAPIYOR

Gün içindeki başvuruların birikmesiyle birlikte mesai saatleri sonrasında yoğunluk katlanarak artıyor. Şiddetli hastalık belirtileriyle acile gelen Fatma Y., yaşadığı halsizliği şu sözlerle özetledi:

"Ayakta duracak gücüm yok ama saatler geçiyor. İnsan beklerken daha da hasta oluyor."

SAĞLIK ÇALIŞANLARI YETERSİZ Mİ?

Vatandaşlar, mevcut personelin özveriyle çalıştığını ancak doktor ve hemşire sayısının bu devasa iş yükünü karşılamaya yetmediğini vurguluyor. Sağlık çalışanlarının yetişmekte zorlandığı acil serviste kapasite artırımı, personel takviyesi ve sistemin yeniden düzenlenmesi acil bir ihtiyaç olarak görülüyor.