11 saatlik zorlu bir karaciğer nakli operasyonu geçiren oyuncu Ufuk Özkan, hayranlarını sevindiren bir gelişmeyle gündeme geldi. Ameliyattan 16 gün sonra sağlığına kavuşup hastaneden ayrılan ünlü isim, sosyal medya üzerinden yeni bir paylaşımda bulundu.
Hastaneden çıkan Ufuk Özkan ilk iş olarak kardeşini paylaştı: Minnet dolu sözler
Karaciğer nakli sonrası sağlığına kavuşan Ufuk Özkan, 11 saatlik kritik operasyonun ardından taburcu oldu. Ünlü oyuncu, zorlu süreci beraber atlattığı kardeşiyle ilk karesini paylaştı...Züleyha Öncü
Uzun süredir karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden ve uygun donörün bulunmasıyla operasyona alınan Ufuk Özkan, 11 saatlik kritik bir ameliyat süreci geçirdi. Hastanedeki tedavisini başarıyla tamamlayıp sağlığına kavuşarak taburcu olan ünlü oyuncu, zorlu günlerinde yanından ayrılmayan kardeşiyle birlikte çekildiği yeni bir fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.
Taburcu olan Ufuk Özkan kardeşiyle yaptığı paylaşımda
"Bazı hikayeler vardır kelimelere gerek kalmadan herkes ne yaşandığını hisseder. Benim için o günler, zorlu bir hastalık süreci ve umutla süren bir donör arayışıydı." dedi.
Özkan: "O süreçte kardeşim Umut Özkan bir an bile geri durmadı. Kampanyalar, mesajlar, aramalar... Ulaşılabilecek herkese ulaşmak için gece gündüz koşturdu." diye konuştu.
Özkan paylaşımında ayrıca şu ifadelere yer verdi:
"Ve bir gün kapılar açıldı. Hayatımda her daim kardeşim olarak kalacak olan Salih Kıvırcık bulundu. Değerli hocalarımızın emeğiyle operasyon başarıyla tamamlandı."
"Bugün geriye baktığımda o günlerden aklımda kalan en güçlü şey, kardeşimin o sarsılmaz gayretiydi" diyen Özkan "Çünkü hayat bazen insana şunu hatırlatır: Gerçek bir kardeşin varsa, en karanlık yol bile aydınlığa çıkar" dedi.
Özkan sözlerini şöyle tamamladı:
"İyi ki varsın kardeşim"