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Kaynak: AA / DHA / İHA

Bolu’nun Karacasu beldesinde bulunan İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sabah saatlerinde yaşanan kimyasal kaynaklı olay, kısa süreli paniğe neden oldu.

TEMİZLİK SIRASINDA KİMYASAL ETKİLENME

Olay, saat 11.00 sıralarında hastanenin tuvalet ve banyo bölümlerinde yapılan rutin temizlik çalışmaları sırasında meydana geldi. Kullanılan kimyasal maddelerin etkisiyle, aralarında hasta ve hastane personelinin de bulunduğu 9 kişi fenalaştı.

AFAD VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Ekipler hastanede güvenlik önlemleri alırken, kimyasaldan etkilenen kişilere ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Durumu daha hafif olanlara hastane içinde müdahale edilirken, bazı hastalar ileri tetkik ve tedavi için Bolu’daki farklı sağlık kuruluşlarına sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayın ardından kimyasal sızıntının ya da olası bir yanlış madde kullanımının nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı. Yetkililer, hastanedeki temizlik süreci ve kullanılan kimyasalların detaylı şekilde incelendiğini bildirdi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.