Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde hastanede yaşanan olay paniğe neden oldu. Hastaneye gelen bir şahıs, eline aldığı cam bardağı kafasında parçalayarak kendini yaraladı.

Edinilen bilgilere göre olay, Çelikhan İlçe Devlet Hastanesi’nde meydana geldi. F.A. isimli şahıs, henüz bilinmeyen nedenle aldığı cam bardağı başında kırdı. Olay sırasında çevrede kısa süreli panik yaşandı.

HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Kafasından yaralanan şahsa ilk müdahale hastane personeli tarafından yapıldı. Daha sonra ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen yaralının tedavi altına alındığı öğrenildi.

Öte yandan şahsın firari hükümlü olduğu iddia edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.